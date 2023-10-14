Erid: 2VtzqwTQUbV Приезжая в Барскоонское ущелье, что на южном побережье Иссык-Куля, меньше всего ожидаешь увидеть здесь… памятник Юрию Гагарину! Говорят, во время посещения Киргизии Гагарин залез на этот камень.
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