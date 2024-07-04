Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Даже если конфликт на Украине завершится уже сегодня, ей понадобятся десятилетия на восстановление. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».