Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Вот он ваш патриот.  И ещё подобные заслуги перед Родиной есть. А вам кретинам лишь плохо о Путине сказали.«Единоросс» Фёдор...
  • александр муравьев
    Подвиг первый. Федоров и пенсионная реформа В Вашингтоне, США, на 19-й улице базируется Международный валютный фонд. ...«Единоросс» Фёдор...
  • александр муравьев
    Евгений Фёдоров сделал стремительную карьеру от военного инженера-строителя до депутата Госдумы России. В этом помогл...«Единоросс» Фёдор...

Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Даже если конфликт на Украине завершится уже сегодня, ей понадобятся десятилетия на восстановление. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх