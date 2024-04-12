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В Хабаровском крае наращивают производство БПЛА

В Хабаровском крае наращивают производство БПЛА

В Хабаровском крае успешно реализуется национальный проект "Беспилотные авиационные системы". На территории региона уже действуют три инновационные компании, специализирующиеся на производстве беспилотных летательных аппаратов.

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