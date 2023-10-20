Европа и США не позволят России «заморозить» конфликт на Украине — Урсула фон дер Ляйен

Не удивительно, что так рассуждает политически безграмотная женщина.Ей бы подошло утки разносить по палатам, а не решать проблемы войны.

федор

Мандовоха и смотрительница щелей , да ты действительно тупая . Мразота кто ещё слушает мнение такой дуры как ты . Мразота рано или поздно фашистские выпердыши придётся за всё ответить.