Европа и США не позволят России «заморозить» конфликт на Украине — Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Евросоюз и Соединенные Штаты не должны допустить того, чтобы Россия заморозила конфликт на территории Украины, ведь это плачевно последствиями, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Институте Гудзона.
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