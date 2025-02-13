В Ивановской области прошло пропагандистское мероприятие «С любовью к ПДД»

На улице Кооперативная в Шуе водителей проезжавшего мимо транспорта останавливал необычный «патруль», сотрудники Госавтоинспекции со своими юными помощниками, воспитанниками детского сада № 8 «Город детства».
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