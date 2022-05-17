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Кайри Ирвинг: «Если бы во времена «Кэвз» я был таким же понимающим и зрелым, как сейчас, то у нас с Леброном было бы несколько совместных титулов»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг признался, что его разрыв с Леброном Джеймсом и решение покинуть «Кавальерс» были во многом вызваны его юным возрастом и отсутствием жизненного опыта.

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