Физические упражнения как ключ к здоровью мозга: новое исследование

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Миссури (University of Missouri), показало, что физические упражнения могут улучшать когнитивные функции мозга, даже если печень не может производить достаточное количество кетонов — альтернативного источника энергии для мозга.
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