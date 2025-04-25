МКБ - 11

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Физические упражнения как ключ к здоровью мозга: новое исследование

Физические упражнения как ключ к здоровью мозга: новое исследование

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Миссури (University of Missouri), показало, что физические упражнения могут улучшать когнитивные функции мозга, даже если печень не может производить достаточное количество кетонов — альтернативного источника энергии для мозга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх