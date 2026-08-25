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Мәскәүдә татар галимнәре саклап калган эксклюзив басмалар күргәзмәсе эшли

Мәскәү Җәмигъ мәчетендә Россиядә мөселман халыклары мәдәниятен чагылдырган күргәзмә ачылды. Бу турыда «Татар китабы йорты» социаль челтәрләрдә хәбәр итте.

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