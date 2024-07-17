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Причины, согласно которым рассада огурцов покрывается пятнами

Причины, согласно которым рассада огурцов покрывается пятнами

Причины, согласно которым рассада огурцов покрывается пятнами Юлия ЧелкановаПятнистость на рассаде огурцов может быть вызвана различными причинами, включая грибковые и бактериальные инфекции, вредителей, недостаток питательных веществ или неправильный уход.

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