Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    в  любом  случае  позитивное  настроение  не  помешает)))Если хотите выигр...
  • Игорь Musicman
    В Юго-восточной Азии, Индиии и прочих странах воду пить можно лишь из  бутылок, питаться лишь в проверенных местах и ...Женщина заразилас...
  • виктор сапожков
    Завлекалка для простаков.Если хотите выигр...

При каком холестерине назначают статины, разъяснил кардиолог Гаглошвили

При каком холестерине назначают статины, разъяснил кардиолог Гаглошвили

Назначение препаратов для снижения уровня холестерина в крови вызывает у многих пациентов страхи и вопросы — например, когда такое назначение действительно оправданно, а когда еще можно обойтись и без лекарств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх