При каком холестерине назначают статины, разъяснил кардиолог Гаглошвили

Назначение препаратов для снижения уровня холестерина в крови вызывает у многих пациентов страхи и вопросы — например, когда такое назначение действительно оправданно, а когда еще можно обойтись и без лекарств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии