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Царьград

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Опрос: 53% поляков против поставок оружия Украине, поддержка падает

Опрос: 53% поляков против поставок оружия Украине, поддержка падает

Опрос Opinia24 выявил, что более 50% поляков выступают против поставок оружия Украине. Основные противники меры - сторонники "Конфедерации".

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