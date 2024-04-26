Арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов жил в особняке стоимостью 1 млрд рублей

Ю

Юрий Зубрин

Всё нажитое "непосильным...воровством "конфисковать ,вернуть всё в казну государеву ,оставив пару носков и трусов ,чтобы можно было срам прикрыть...это первое.Второе - не могу понять одного ,по каким кретериям их набирают на государеву службу ,на роже написано -родился ворм ,буду жить вором и подыхать буду вором !