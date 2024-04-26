Арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов жил в особняке стоимостью 1 млрд рублей

Недвижимость находится на Рублевке.Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, проживал в элитном особняке стоимостью 1 миллиард рублей.
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