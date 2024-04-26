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Царьград

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Арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов жил в особняке стоимостью 1 млрд рублей

Арестованный замминистра обороны РФ Тимур Иванов жил в особняке стоимостью 1 млрд рублей

Недвижимость находится на Рублевке.Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, проживал в элитном особняке стоимостью 1 миллиард рублей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Всё нажитое &quot;непосильным...воровством &quot;конфисковать ,вернуть всё в казну государеву ,оставив пару носков и трусов ,чтобы можно было срам прикрыть...это первое.Второе - не могу понять одного ,по каким кретериям их набирают на государеву службу ,на роже написано -родился ворм ,буду жить вором и подыхать буду вором !
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