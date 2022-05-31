Причины применения отворота Поводов отворожить мужа у женщин много, но можно выделить основные причины: отказ мужа от развода наличие любовника или любовницы у одного из супругов попытка нейтрализовать последствия приворота, сделанного на мужа действия родственников, которых не устраивает выбор спутника жизни их детьми Нежелание подать на развод является основной причиной, по которой женщины прибегают к […] Как от мужа отворожить жену? Как действует отворот мужа от жены? Как сделать отворот мужа от жены (от себя) в домашних условиях? Как сделать приворот, приворожить, вернуть любовь?.