Центр российских исследований Чубайса может использоваться для отмывания денег

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Среди учредителей и вероятных спонсоров Центра российских исследований (ЦРИ), который Анатолий Чубайс открыл в Израиле в 2024 году, оказались бывшие топ-менеджеры "Роснано", включая Олега Киселева, который является фигурантом дела о хищении через госкорпорацию 1,676 млрд рублей.