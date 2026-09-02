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Центр российских исследований Чубайса может использоваться для отмывания денег

Центр российских исследований Чубайса может использоваться для отмывания денег

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Среди учредителей и вероятных спонсоров Центра российских исследований (ЦРИ), который Анатолий Чубайс открыл в Израиле в 2024 году, оказались бывшие топ-менеджеры "Роснано", включая Олега Киселева, который является фигурантом дела о хищении через госкорпорацию 1,676 млрд рублей.

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