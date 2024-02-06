В ЛДПР предложили списать долги регионов

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили сократить задолженность регионов по бюджетным кредитам и направить высвободившиеся средства на развитие инфраструктуры в регионах.
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