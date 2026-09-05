Римские указы раскрыли военную доставку зверей для древних амфитеатров

Правовое исследование Университета Карлоса III Мадрида (Carlos III University of Madrid) проанализировало два позднеримских императорских указа из Кодекса Феодосия и впервые систематически описало роль армии в поимке, транспортировке и охране диких животных для зрелищ амфитеатра.
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