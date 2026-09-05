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Римские указы раскрыли военную доставку зверей для древних амфитеатров

Римские указы раскрыли военную доставку зверей для древних амфитеатров

Правовое исследование Университета Карлоса III Мадрида (Carlos III University of Madrid) проанализировало два позднеримских императорских указа из Кодекса Феодосия и впервые систематически описало роль армии в поимке, транспортировке и охране диких животных для зрелищ амфитеатра.

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