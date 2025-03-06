Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили сибиряки

Некоторые новосибирцы увидели в платежках суммы, в 10 раз превышающие ежемесячные начисления. Новосибирцы, проживающие на улице Палласа, были шокированы счетами за отопление, которые получили в конце февраля.
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