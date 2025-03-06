Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Кто-то должен сопровождать потоки денег? Где-то раньше было КРС, которые работали на постоянной основе!Полпред Анатолий ...
  • Valentina Вакурова
    Эти мигранты везде так делают. Мой брат живёт в деревне в Томской области. "Ценные специалисты" выбрасывали отходы, о...Бастрыкин поручил...
  • Marisha
    гнать и посадить на 4 года обратноЭкс-глава СО РАН ...

Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили сибиряки

Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили сибиряки

Некоторые новосибирцы увидели в платежках суммы, в 10 раз превышающие ежемесячные начисления. Новосибирцы, проживающие на улице Палласа, были шокированы счетами за отопление, которые получили в конце февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх