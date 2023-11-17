Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

"Да простят меня люди с востока", - исповедь, в которой скрыт главный смысл - территориального образования

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. В сети активно продвигается видо снятое жительницей страны которая движется в Европу, особой пикантности ситуации придает тот факт, что гражданка из самой западной части этой страны.

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Комментарии
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Владимир Аверков
падал 28 минут?...из космоса,что ли?....за такое время можно было посадить его раз пять.... что они там употребляют,сало с герычем?
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15 час.

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