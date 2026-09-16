3 Родовая книга

Я убеждён: инстинкт продолжения рода, присущий животным, отличается от человеческого тем, что животные спариваются, руководствуясь лишь природным зовом.
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