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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Andrey
    Все, кто против страны, не будут получать в ней прибыль.Государству нужне...
  • Елена Бреслова
    приватизировали сотнями тысяч (при Путине! обэтом говорил Виктор Илюхин и даже предлагал Путина судить, как изменника...Государству нужне...
  • Василий Оснач
    Приватизация это был шаг для ограбления, его создали Западные спецслужбы для того чтоб собрать все активы в руки алег...Государству нужне...

Пасынок Сырского пришел в дипмиссию РФ в Австралии в футболке Z и поздравил со взятием Авдеевки (ФОТО)

Пасынок Сырского пришел в дипмиссию РФ в Австралии в футболке Z и поздравил со взятием Авдеевки (ФОТО)

ФОТО: Иван Сырский заявил, что намерен получить российский паспорт. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский — приехал в генконсульство РФ в Сиднее и заявил, что хочет получить российское гражданство.

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