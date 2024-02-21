Пасынок Сырского пришел в дипмиссию РФ в Австралии в футболке Z и поздравил со взятием Авдеевки (ФОТО)

ФОТО: Иван Сырский заявил, что намерен получить российский паспорт. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского — Иван Сырский — приехал в генконсульство РФ в Сиднее и заявил, что хочет получить российское гражданство.
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