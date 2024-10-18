Как приготовить пышные пирожки быстро. Замешиваем особое бесхлопотное тесто

Румяные, аппетитные, невероятно пышные пирожки приготовить намного проще, чем вы думаете. Главный секрет рецепта кроется в особой технологии замешивания тесто: его мы сначала опустим в воду, а поднимется на поверхность оно уже легким и воздушным.