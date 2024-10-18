Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как приготовить пышные пирожки быстро. Замешиваем особое бесхлопотное тесто

Как приготовить пышные пирожки быстро. Замешиваем особое бесхлопотное тесто

Румяные, аппетитные, невероятно пышные пирожки приготовить намного проще, чем вы думаете. Главный секрет рецепта кроется в особой технологии замешивания тесто: его мы сначала опустим в воду, а поднимется на поверхность оно уже легким и воздушным.

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