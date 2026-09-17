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Нижегородская правда

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22 воспитанника детских домов принимают участие в фестивале «Вернуть детство»

22 воспитанника детских домов принимают участие в фестивале «Вернуть детство»

16 сентября в Уфе в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».

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