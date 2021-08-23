Лавров оценил диалог России и США по стратегической стабильности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что установочный диалог РФ и США по стратегической стабильности, прошедший в конце июля в Женеве, обнадеживает, но подчеркнул, что путь к деэскалации напряженности в отношениях между странами очень непрост.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что установочный диалог РФ и США по стратегической стабильности, прошедший в конце июля в Женеве, обнадеживает, но подчеркнул, что путь к деэскалации напряженности в отношениях между странами очень непрост.
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