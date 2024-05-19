Над территорией Краснодарского края за ночь ликвидировано 57 беспилотников Часть сбита, часть перехвачена.
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Над территорией Краснодарского края за ночь ликвидировано 57 беспилотников Часть сбита, часть перехвачена.