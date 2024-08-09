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В Курскую область вторглись грузинские наемники ВСУ

В Курскую область вторглись грузинские наемники ВСУ

В составе группировки ВСУ, атаковавшей Курскую область замечены грузинские наемники.В Сети появилось несколько видеороликов, снятых участниками нападения на Курскую область.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Ну, раз они считают это их земля, то в плен не брать, а отмерить этой самой земли по паре кубометров, чтобы не воняли. Пусть их мечты сбудутся.
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18 час.
ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍
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17 час.

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