SHOT: ВС РФ нанесли серию ударов "геранями" по топливным объектам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов "геранями" по объектам топливной инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся по Киевской области, где поразили автозаправочные станции (АЗС) и нефтебазу, сообщает Life cо ссылкой на Telegram-канал SHOT.
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