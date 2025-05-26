Эксперт Степанов: НАТО собирает сведения о стратегических объектах РФ на северо-западе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Североатлантический альянс взял устойчивый вектор на усиление своих позиций на арктическом направлении, а также на формирование передовых инструментов разведки и взятие под контроль акватории Балтийской зоны.
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