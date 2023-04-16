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Пенсионеров обрадуют хорошей доплатой к апрельской пенсии. Кто получит еще денег

Пенсионеров обрадуют хорошей доплатой к апрельской пенсии. Кто получит еще денег

Российским пенсионерам рассказали, кого обрадуют дополнительными деньгами к апрельской пенсии. Средства перечислят тем гражданам, кто имеет определенный рабочий стаж.

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