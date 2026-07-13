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Русский Днепропетровск

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Зачем Зеленский меняет правительство Украины

Зачем Зеленский меняет правительство Украины

Василий Стоякин 13 июля 2026 г., 10:50   Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу правительства Украины и даже говорит о некоей «новой ….

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