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На популярном курорте Египта появится российское генконсульство

На популярном курорте Египта появится российское генконсульство

Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе Российское генконсульство появится на популярном у соотечественников курорте Египта — Шарм-эш-Шейхе.

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