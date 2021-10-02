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Советник Зеленского сообщил о вшитом «гене» коррупции у жителей Украины

Советник Зеленского сообщил о вшитом «гене» коррупции у жителей Украины

Арахамия подчеркнул, что на каждом уровне есть люди, которые хотят иметь кума, способного за него что-то «порешать».

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Елена игрик
"...потому что правительство возглавило коррупцию, а не борется с ней." - да какой же идиот сам с собой бороться будет? Заложена, не заложена... Коррупция это прежде всего жадность. И чем выше положение, тем больше возможностей. Как Карандышев: "Я взяток не беру!" - "Милый, да кто ж вам даст?" Природа этого явления сидит в каждом.

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