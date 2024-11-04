В ходе прошедших в Молдавии выборов Майя Санду сохранила за собой президентский пост. После обработки 99,14% протоколов стало ясно, что за нынешнего главу государства отдали свои голоса 55,09% избирателей.
Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны
Комментарии
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ШКИПЕР
« Без учета данных зарубежных участков Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. За границей за действующего президента голоса отдали 82% избирателей, а за ее оппонента — 17% (там обработано 91% протоколов). »
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
Какая она противная.....🙄
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8 час.
Юна
Как можно голосовать за страну, если ты уехал оттуда. Значит, тебе что-то не нравилось там! Так зачем ломать жизнь людей, которые там остались и живут??? Эх, продажные уехавшие твари! Сами не живут и другим не дают.
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7 час.
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