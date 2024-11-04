Уехавшие из Молдавии граждане решили судьбу своей страны

« Без учета данных зарубежных участков Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. За границей за действующего президента голоса отдали 82% избирателей, а за ее оппонента — 17% (там обработано 91% протоколов). »

Юна

Как можно голосовать за страну, если ты уехал оттуда. Значит, тебе что-то не нравилось там! Так зачем ломать жизнь людей, которые там остались и живут??? Эх, продажные уехавшие твари! Сами не живут и другим не дают.