Алаудинов напомнил Зеленскому, как тот в слезах извинялся перед Кадыровым

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что во времена телевизионной карьеры тогда еще комика Владимира Зеленского был случай, когда юморист слезно просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова.
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