«Полная блокада»: Хазин намекнул, как Россия «потопит» Китай за тихие поставки беспилотников Украине

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Комментарии
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Валерий Самойлов
Понятно! Значит у Китая двойные стандарты!... Это очень похоже на подлость! Ну-ну...!
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18 час.
ХА
Харченко Александр
А как же распитие спиртных напитков, коту под хвост?
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15 час.
Gennady Sokolovsky
В конце 80-х - начале 90-х бывал в Китае, по работе. Спрашивал у китайцев - какой они веры? Ответ - ДЕНЬГИ.
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4 час.
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