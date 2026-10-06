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Регионы России

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США ужесточают контроль над «родильным туризмом» для иностранных туристок

США ужесточают контроль над «родильным туризмом» для иностранных туристок

Американские власти начали масштабное расследование деятельности компаний, специализирующихся на организации так называемого «родильного туризма», который предусматривает поездки иностранных женщин в США для рождения детей с целью получения им американского гражданства.

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