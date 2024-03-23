Под девизом ´Движение по правилам´ сотрудники Бобруйского РОВД провели акцию для детей.

С 19 по 26 марта 2024 года проходит республиканская профилактическая акция ´Движение по правилам!´, направленная на предупреждение ДТП участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности.
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