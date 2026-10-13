«Рома» и «Реал» уложатся в три гола, «Сити» не уступит «ПСЖ», а «Ливерпуль» крупно победит. Экспресс на ЛЧ

Ставим с коэффициентом 6.18.В среду, 14 октября, состоится второй день второго тура Лиги чемпионов. В одном из самых интригующих матчей «Рома» примет мадридский «Реал», «Манчестер Сити» сыграет дома с «ПСЖ», а «Ливерпуль» отправится в Австрию на встречу с «ЛАСК».