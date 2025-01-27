Студенты Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа приготовили "блокадный" хлеб 27-го января исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
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Студенты Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа приготовили "блокадный" хлеб 27-го января исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.