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«Нью-Орлеан» продлил контракт с Крисом Олавеем на $132 млн. В прошлом сезоне игрок пропускал матчи из-за сотрясения мозга и тромба в легком

«Нью-Орлеан Сейнтс» договорились с ресивером Крисом Олавеем о новом четырехлетнем контракте. По данным ESPN, соглашение может принести игроку до $132 млн, из которых $90 млн гарантированы.

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