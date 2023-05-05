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В СПЧ предложили регулировать работу Telegram-каналов как СМИ

В СПЧ предложили регулировать работу Telegram-каналов как СМИ

Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил регулировать работу Telegram-каналов в РФ также, как и работу средств массовой информации, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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