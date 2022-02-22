В Хабаровском крае полицейские вручили паспорта юным горожанам

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Советско-Гаванскому району совместно с представителями городского молодежного центра в торжественной обстановке вручили пятерым школьникам паспорта граждан Российской Федерации.
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