Мамина радость, папина гордость: новые фото двойняшек Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Дети звездной пары Примадонны и шоумена Максима Галкина – самые популярные в Рунете. Лиза и Гарри – двойняшки, их для родителей выносила и родила суррогатная мама 18 сентября 2013 года.
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