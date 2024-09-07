Депутат Васильев назвал миграционную политику приоритетным вопросом для Госдумы

Для Государственной думы миграционная политика всегда была и остается приоритетным вопросом. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии