Несмотря на собственные ограничения: Китай поставляет редкоземельные минералы России

В феврале 2022 года США и ЕС ввели ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы в Россию. Но Китай не является участником западных санкций, направленных против Москвы, что означает их изначальную ограниченную эффективность.
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