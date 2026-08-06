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При атаке ВСУ под Купянском пострадали четыре человека

При атаке ВСУ под Купянском пострадали четыре человека

Глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в районе села Пески под Купянском пострадали четыре мирных жителя.

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