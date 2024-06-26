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Царьград

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У Пугачёвой проблемы с деньгами и здоровьем. Переезд в Кипр всё усугубил - окружение

У Пугачёвой проблемы с деньгами и здоровьем. Переезд в Кипр всё усугубил - окружение

У Аллы Пугачёвой проблемы и со здоровьем, и с деньгами. Её окружение рассказывает, что переезд на Кипр всё только усугубил.

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Комментарии
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Eduard
Да хоть сдохнет,нам предатели не нужны.Такие потом в Россию на кладбище возвращаются,там на Западе почемунто не умирают,не нужны!
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13 час.
Eduard
&quot;Арлекино,Арлекино&quot;,этр Алла про тебя!
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13 час.

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