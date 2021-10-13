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Астрономы поймали неизвестный сигнал из центра галактики

Астрономы поймали неизвестный сигнал из центра галактики

Странный сигнал из центра Млечного Пути зафиксировали ученые. Они назвали его «Призраком» и дали обозначение ASKAP J173608.

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