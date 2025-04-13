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Царьград

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Цыгане веками умудряются избегать службы в русской армии. Почему?

Цыгане веками умудряются избегать службы в русской армии. Почему?

Удивительный факт: юношей-цыган в Вооружённых силах России практически нет. Это при том, что с рождаемостью у этого народа всё хорошо, а на Северном Кавказе есть немало крупных сёл, где большинство взрослого населения - этнические рома.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Посмотрите как они обдирают население, посетите погост и увидеть как они пытаются унизить наших спокойных родственников.
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15 час.
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