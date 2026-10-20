Today, on October 20, German Chancellor Friedrich Merz announced that investors participating in the Made for Germany initiative have committed to invest 800 billion euros in the economy by 2028.
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