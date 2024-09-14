«Очень близко»: в Германии сделали тревожное заявление об ударах по России

Предупреждение президента Владимира Путина об ответе на возможное разрешение Украине бить вглубь России сигнализирует, что инициатива Запада может привести к трагедии, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.